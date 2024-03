Binau. (schat) Gleich fünf Optionen hatten die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Binau bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag. Mit Dominik Kircher, Günter Röser, Alexander Dewald, Uwe Wanke und Andreas Krauch fand sich ein ambitioniertes Quintett auf dem Stimmzettel, 1102 Binauerinnen und Binauer waren aufgerufen, einen neuen Verwaltungschef zu wählen. 67,9 Prozent machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Mit 52,07 Prozent (390 Stimmen) sicherte sich Dominik Kircher im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit – der 25-Jährige wird damit der neue Bürgermeister der kleinen Gemeinde im Neckartal. Für Günter Röser votierten 279 Wähler(innen) (37,28 %), für Alexander Dewald 65 (8,68 %), für Uwe Wanke elf (1,47 %) und für Andreas Krauch drei (0,4 %). Eine Stimme erhielt zudem Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Ludwig.

Die zahlreichen Gäste in der Sport- und Festhalle Binau mussten sich zunächst in Geduld üben, die Auszählung beziehungsweise die Übertragung des ermittelten Wahlergebnisses zog sich länger hin als angenommen. Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Ludwig war es dann vorbehalten, die Spannung im Saal aufzulösen. Ludwig dankte dem Verwaltungsteam, den Wahlhelfern und dem Gemeinderat für das Wirken im Vorfeld und am Tag der Bürgermeisterwahl.

"Danke" für das in ihn gesetzte Vertrauen sagte auch Dominik Kircher. Landrat Dr. Achim Brötel befand, dass die Binauerinnen und Binauer eine "sehr gute Wahl" getroffen haben. Klare Siegerin sei bei einer Wahlbeteiligung von 67,9 Prozent vor allem auch die Demokratie.

Zu den ersten Gratulanten zählten die Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU), Christian Stuber als Vertreter des Gemeindetags und etliche Bürgermeister aus der Region. Auch die Mitbewerber um das Amt des Bürgermeisters gratulierten Kircher, der nun die Nachfolge des schon länger erkrankten und Ende 2023 vorzeitig in den Ruhestand gegangenen René Friedrich antritt.

Update: Sonntag, 24. März 2024, 21.03 Uhr