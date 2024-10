Waldmühlbach. (cao/pol) In der Kreisklasse A ist es bereits am elften Spieltag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung auf dem Sportplatz in Waldmühlbach gekommen (die RNZ berichtete am 21. Oktober, siehe unten). Nun hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde.

Nach Anpfiff des Spiels um 15 Uhr entwickelte sich zwischen der