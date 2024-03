Sulzbach. (RNZ) Zu einem Großeinsatz rückte die Feuerwehr Billigheim am Dienstagmittag mit allen Abteilungen aus. Alarmiert wurde sie wegen einer Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Hauptstraße in Sulzbach, wie Kommandant Dirk Kochendörfer vor Ort gegenüber der RNZ mitteilte.

Man vermute eine Verpuffung, so Kochendörfer. Erst nachdem der Strom im Gebäude durch die Netze BW abgestellt wurde, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Gebäude betreten. Wie die Pressestelle der Polizei in Heilbronn auf Anfrage mitteilte, hatte sich ein Mann bei Arbeiten mit einem Bunsenbrenner schwer verletzt.

Der Verkehr auf der Hauptstraße wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt.