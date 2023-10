Ärztehaus wurde nach halbjährigem Betrieb eingeweiht

Von Ursula Brinkmann

Billigheim. "Ist heute was Besonderes?", fragte eine Patientin, die in der Mittagszeit wegen einer Überweisung zum Ärztehaus Billigheim gekommen war. In der Tat, es war was Besonderes. Seit gut einem halben Jahr läuft der hausärztliche Betrieb in dem neuen Haus in der Mühlbachstraße, doch nun feierten Praxisteam, Bürgermeister, Landrat, Architekt,