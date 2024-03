Sulzbach. (RNZ) Auf Nachfrage der RNZ beim Polizeipräsidium Heilbronn liegen nun weitere Informationen zum Unfall in Sulzbach vor. Er hatte am Dienstagmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr Billigheim samt Abteilungen in der Hauptstraße gesorgt. Ein 69-Jähriger verletzte sich in seiner Werkstatt so schwer, dass er noch vor Ort verstarb.

Zuerst habe man die Angehörigen informieren wollen, erklärte am heutigen Mittwoch Polizeisprecher Manuel Unser, weshalb man sich mit konkreten Angaben am Dienstag noch zurückgehalten habe.

Nicht, wie zunächst von der Polizei mitgeteilt, habe ein Bunsenbrenner den tödlichen Unfall verursacht, sondern offenbar ein Kettenspray, dessen Benutzung eine Verpuffung ausgelöst hat.

Update: Mittwoch, 20. März 2024, 16.05 Uhr

Feuerwehr rückte zu Großeinsatz aus

Sulzbach. (RNZ) Zu einem Großeinsatz rückte die Feuerwehr Billigheim am Dienstagmittag mit allen Abteilungen aus. Alarmiert wurde sie wegen einer Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Hauptstraße in Sulzbach, wie Kommandant Dirk Kochendörfer vor Ort gegenüber der RNZ mitteilte.

Man vermute eine Verpuffung, so Kochendörfer. Erst nachdem der Strom im Gebäude durch die Netze BW abgestellt wurde, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Gebäude betreten. Wie die Pressestelle der Polizei in Heilbronn auf Anfrage mitteilte, hatte sich ein Mann bei Arbeiten mit einem Bunsenbrenner schwer verletzt.

Ort des Geschehens

Der Verkehr auf der Hauptstraße wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt.