> "Bar-Hamas"-Biergarten, Buchen: Im Herzen von Buchen rund um den Joseph-Martin-Kraus-Brunnen findet am Wochenende der "Bar-Hamas"-Biergarten statt. Unter dem Motto "Bier – Grill – Musik" gibt es neben kühlen Getränken auch Kulinarisches vom Grill.

Am Samstag erwartet die Besucher Live-Musik von David Hanselmann, der gegen 19 Uhr mit seinem Auftritt beginnen wird. Am Freitag und am Samstag ist der Biergarten jeweils von 17 Uhr bis Mitternacht geöffnet, am Sonntag ist von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Reservierungen an info@bar-hamas.de.

> Mittelalterliches Spektakulum, Angelbachtal: Am Samstag und Sonntag verwandelt sich der Schlosspark in Angelbachtal im Kraichgau in einen mittelalterlichen Jahrmarkt. In historischer Atmosphäre lassen Händler, Gaukler und Spielleute auf der Lagerwiese das Mittelalter lebendig werden.

Sie werden auf offenem Feuer kochen, Handwerk und historische Handarbeiten betreiben, sich in der Fechtkunst üben, die Kunst der Falknerei zeigen und in ihrer authentischen Ausstattung einen Eindruck vom Leben vor 500 bis 1500 Jahren vermitteln.

Das große Ritterturnier zieht zwei Mal täglich große und kleine Besucher in seinen Bann, und unterhaltsame Schaukämpfe und die Feuershow am Sonntagabend versprechen neben dem besonderen Highlight, dem Nachtritterturnier, spannende Unterhaltung. Für die jüngsten Besucher gibt es zudem ein Kinderprogramm mit zahlreichen Mitmachaktionen und spannenden Geschichten aus dem Mittelalter. Weitere Infos gibt es unter www.ritterfest-angelbachtal.de

> Flohmarkt, Heilbronn: Auf der Theresienwiese in Heilbronn kann man am Freitag und Samstag von 9 bis 16 Uhr allerlei Schätze finden. Neues und Gebrauchtes wird an zahlreichen Ständen zum Verkauf angeboten. Wer Lust zum "Kruschteln und Feilschen" hat, wird bei dem umfangreichen Angebot sicherlich auf seine Kosten kommen.

> Open-Air-Kinos in der Region: Filmfreunde können in Mosbach Top-Filme unter freiem Himmel genießen. Die besondere Atmosphäre des Großen Elzparks lockt bis 18. August im Rahmen des Mosbacher Sommers zu einem entspannten Kinoabend. Tickets für die Filme gibt es unter https://diginights.com/event-series/open-air-kino-mosbacher-sommer/all-events oder an der Abendkasse.

Das Bad Mergentheimer "Weidenkino" bietet bis 12. August Filmgenuss und Rahmenprogramm unter dem Sternenhimmel. Schauplatz ist die Vorführweide des Wildparks, atmosphärisch über der Kurstadt gelegen. Bei Ticketbuchung haben Gäste die Auswahl zwischen Sitzplatz (freie Platzwahl) und Liegewiese (eigene Decke oder Isomatte). Der Blick auf die 50 Quadratmeter große Leinwand ist von überall beeindruckend. Karten gibt es unter www.kino-bad-mergentheim.de

Beim Wertheimer Burgfilmfest kommen Kinofreunde bis 21. August auf ihre Kosten. Blockbuster-Fans, Arthaus-Freunde, Liebhaber von Komödien oder Dramen, Kinder und Familien werden zuverlässig "ihren" Abend finden. Tickets gibt es unter www.burgfilmfest.de oder an der Abendkasse.

> Taubertäler Weindorf, Bad Mergentheim: Inmitten der wundervollen Atmosphäre des Bad Mergentheimer Kurparks verspricht das Taubertäler Weindorf mit erlesenen Weinen sowie kulinarischen und musikalischen Köstlichkeiten ein Genusserlebnis für alle Sinne zu werden. Am Freitag und Samstag jeweils ab 15 Uhr dürfen sich die Besucher auf eine exquisite Auswahl an Weinen, Seccos und Sekten aus den renommierten Anbaugebieten Württemberg und Baden freuen.

> Freizeitpark Tripsdrill, Cleebronn: Immer einen Ausflug wert ist der Erlebnispark Tripsdrill mit über 100 originellen Attraktionen, dem Wildparadies mit rund 50 Tierarten und dem Natur-Resort mit außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten. Preisgekrönte Achterbahnen, aber auch spezielle Attraktionen für kleine Kinder, bieten Spaß für die ganze Familie. Der Erlebnispark ist täglich bis zum 3. November geöffnet. Online-Tickets gibt es zum vergünstigten Preis unter www.tripsdrill.de, ansonsten an der Kasse vor Ort.