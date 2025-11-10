Montag, 10. November 2025

zurück
Plus Augusta-Bender-Schule Mosbach

Lernen, wo Fehler erlaubt sind

Augusta-Bender-Schule eröffnete modernes Übungslabor für die Pflegeausbildung. 335.000 Euro aus Schulbudget gestemmt.

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 34 Sekunden
Üben, ohne dass ein Fehler gleich ernste Konsequenzen hat. Das soll im neuen „SkillsLab“ der Augusta-Bender-Schule im Pflegebereich möglich sein. Foto: Stephanie Kern

Mosbach. (stk) Sogar die Künstliche Intelligenz hat Dr. Achim Brötel, der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, gefragt, doch auch die fand kein richtig gut passendes deutsches Wort für "SkillsLab". Ein solches "Fertigkeitenlabor" war nämlich einzuweihen an der Augusta-Bender-Schule in Mosbach, und zwar für den Pflegebereich.

"Dieses Projekt war nicht nur unser Wunsch", betonte

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.