Lernen, wo Fehler erlaubt sind
Augusta-Bender-Schule eröffnete modernes Übungslabor für die Pflegeausbildung. 335.000 Euro aus Schulbudget gestemmt.
Mosbach. (stk) Sogar die Künstliche Intelligenz hat Dr. Achim Brötel, der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, gefragt, doch auch die fand kein richtig gut passendes deutsches Wort für "SkillsLab". Ein solches "Fertigkeitenlabor" war nämlich einzuweihen an der Augusta-Bender-Schule in Mosbach, und zwar für den Pflegebereich.
"Dieses Projekt war nicht nur unser Wunsch", betonte