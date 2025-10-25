Für Bernhard Brink lebt der "Schlager nach wie vor"
Der Sänger spricht im Interview über den Stellenwert des Schlagers, den Kitzel von Live-Auftritten und glückliche Fügungen.
Von Adrian Brosch
Walldürn. Bernhard Brink ist der Schlagertitan: Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist er ein fester Bestandteil der Szene. Als Sänger und als langjähriger Moderator des "deutschen Schlagermagazins" und der "Schlager des Jahres" erfreut sich der 73-Jährige einer treuen Fan-Gemeinde, die er immer wieder auf ein Neues fasziniert.
Am Samstag ist