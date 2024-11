Von Alissa de Robillard

Region Eberbach. "Advent, Advent, ein Lichtlein brennt", "Last christmas i gave you my heart" oder "Stille Nacht, heilige Nacht" – Diese und viele weitere Weihnachtskracher ertönen pünktlich mit dem ersten Adventswochenende, Freitag bis Sonntag, 29. November bis 1. Dezember, überall in der Region.

Doch damit Weihnachtsmarkt-Fans nicht die Qual der Wahl haben, verteilen sich die Veranstaltungen auf den ganzen Monat – zumindest bis Weihnachten ist.

Wir haben eine Übersicht mit den verschiedenen Weihnachts- und Adventsmärkten – soweit bekannt – erstellt.

Eberbach

> Auf dem Eberbacher Weihnachtsmarkt werden die Klappen der Buden am Freitag um 16 Uhr aufgemacht, offiziell wird das Weihnachtsdorf um 19 Uhr von Bürgermeister Peter Reichert und dem Posaunenchor eröffnet. In den insgesamt 22 Hütten, die auf dem Neuen Markt stehen, finden sich nicht nur handgefertigte Produkte, die sich als Weihnachtsgeschenke eignen, sondern auch eine Menge kulinarischer Spezialitäten.

Neben den Klassikern wie Wurst, Steak oder Crêpe können sich die Besucherinnen und Besucher auch auf Wildgerichte, Käsespätzle oder Schupfnudeln freuen. Auch beim Glühwein kann sich die Auswahl sehen lassen: Neben dem klassisch roten Glühwein werden auch weißer, Rosé oder Varianten mit Heidelbeere zum Beispiel angeboten. Während bei den Erwachsenen der Glühwein in den Kopf steigt, können sich die Kinder so lange auf dem Karussell drehen, bis ihnen schwindelig ist.

Am Samstag werden gegen 11.30 Uhr die Kinder des Kindergartens Regenbogen auf der Bühne ihr Bestes geben, bis um 12.30 Uhr das Christkind eine Ansprache hält. Ab etwa 14.30 Uhr zeigt die Band "Not Named" der Musikschule Eberbach ihr Können. Auch der Nikolaus hat sich für Samstag angekündigt, er wird ab 14.30 Uhr den Kindern den Besuch des Weihnachtsmarktes versüßen. Ab 18 Uhr gibt es noch mal Musik, und zwar von Niels Bennemann und Hendrik Wohlers.

Gegen 21 Uhr nimmt der Samstag im Weihnachtsdorf dann sein Ende. Am Sonntag sind um 12 Uhr die Strolche der KG Urmel mit einen flotten Weihnachtstanz zu sehen. Um 13 Uhr sorgt dann das Ensemble TAO der Musikschule Eberbach fürs musikalische Programm, gefolgt von einer Darbietung von Marion Schmitt am Klavier. Gegen 18 Uhr wird der Eberbacher Weihnachtsmarkt für dieses Jahr schon wieder seine Pforten schließen.

> Beim Adevent am Samstag, 14. Dezember, verwandelt sich der Lindenplatz zu einem Weihnachtswald. Zusammen mit dem Lions Club Eberbach veranstalten die Rotarys einen Weihnachtsbaumverkauf, bei dem der gesamte Erlös for einen guten Zweck sein soll. Neben der guten, vorweihnachtlichen Stimmung können sich die Besucherinnen und Besucher auf viele Gewinne beim Glücksrad freuen.

Hirschhorn

Jeden Freitag wird beim Langbein Museum gesungen und Glühwein ausgeschenkt. Foto: Stefan Weindl

> Der fünfte Hirschhorner Advent startet am Freitag um 18 Uhr mit Glühwein, Bratwurst Weihnachtslichtern und Weihnachtsliedern. An allen vier Adventsfreitagen findet vor dem Langbein Museum in Hirschhorn das vorweihnachtliche "Stelldichein" statt. Los geht’s immer um 18 Uhr, direkt nach dem Sechsuhrläuten der evangelischen Kirche. Die Musikerinnen und Musiker der Hirschhorner Katholischen Kirchenmusik wechseln sich an den Freitagen ab und spielen jeweils fünf bis sieben Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Die Texte dazu werden vor dem Museum ausgeteilt. Und weil sich alle einig sind, dass zur vorweihnachtlichen Stimmung auch Glühwein gehört, werden freiwillige Helferinnen und Helfer vor dem Museum einen Glühweinstand betreiben und Bratwürste grillen.

> Die Hirschhorner Burgweihnacht startet am ersten Adventswochenende in die zweite Runde. Am Samstag und Sonntag erstrahlt der mittelalterliche Innenhof der Burg in weihnachtlichem Flair: Zwischen Pförtnerhaus und Gefängnisturm können die Besucherinnen und Besucher in die vorweihnachtliche Atmosphäre eintauchen.

Beim Foodtruckbetreiber auf Burg Hirschhorn und von den teilnehmenden Vereine werden die unterschiedlichsten Dinge angeboten: Von Handwerk, über Selbstgemachtes und Basteleien bis zu kulinarischen Leckerbissen und musikalischer Unterhaltung ist alles mit dabei. Die Kinder können sich auf den Nikolaus freuen, der an beiden Nachmittagen mit einem vollbepackten Sack unterwegs ist.

Schönbrunn

> Der Adventszauber rund um den Rathausvorplatz findet erst am dritten Advent, am 15. Dezember, statt. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 11 Uhr wird der kleine Markt dann offiziell eröffnet und gegen 15 Uhr gibts auf dem Rathausvorplatz hohen Besuch vom Nikolaus. Mit dabei hat er nicht nur jede Menge süße Naschereien, sondern auch eine Überraschung für die kleinsten Besucherinnen und Besucher des Adventszaubers. Organisiert wird das vorweihnachtliche Treffen von Schönbrunner Vereinen und der Gemeinde.

> Zum Adventskonzert mit dem Frauenchor "Haste Töne" und dem Popchor "Taktvoll" sind alle eingeladen, die so schnell wie möglich in Weihnachtsstimmung kommen wollen. Gemeinsam mit dem Popchor aus Bammental singen die Schönbrunner Frauen bereits am Freitag und Samstag moderne und traditionelle Weihnachts- und Gospellieder. Das erste Konzert findet in der katholischen Kirche in Bammental statt, das Zweite in der evangelischen Kirche Schönbrunn. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Heddesbach

> Zur gemeinsamen weihnachtlichen Vorfreude laden die Heddesbacher Vereine am Samstag auf den Kirchplatz ein. Obwohl Heddesbach mit etwa 470 Einwohnerinnen und Einwohnern die kleinste selbstständige Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis ist, wird es auf dem kleinen – aber feinen – Markt drei Stände geben, die von dem Förderverein der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und dem Äppelwoi-Team geführt werden. Neben dem "normalen" roten Glühwein können sich die Besucherinnen und Besucher auch auf weißen Apfelglühwein freuen. Ebenso wird süßes und Deftiges Essen angeboten.

Oberzent

> Der Weihnachtsbasar in der Oberzent-Schule findet am Freitag, 29. November, von 13.30 bis 16 Uhr statt. Er folgt einer langen Tradition. An zehn Ständen verkaufen die Schülerinnen und Schüler Produkte, die sie in ihren Klassen selbst hergestellt haben. Von Basteleien über Kränze, bis hin zu Keksen ist alles mit dabei. Für die Bewirtung sorgt der Förderverein der Schule, der sich auch mit einem eigenen Stand präsentiert.

Das eingenommene Geld fließt dann in die Klassenkassen sowie in die Kasse des Fördervereins. Da sich der Markt auf dem Schulgelände befindet, wird es zwar keinen Glühwein geben, die Besucherinnen und Besucher können sich aber dennoch auf Punsch, heiße Würstchen und selbst gebackenen Kuchen freuen.

> Auf dem Wochenmarkt in Beerfelden wird es weihnachtlich. Am Freitag laden alle Marktbeschicker zu einem gemütlichen Nachmittag mit Glühwein und gegrillter Wurst auf den Platz vor der evangelischen Martinskirche ein. Zwischen 14 und 18 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher auf originelle Handarbeiten der ganz besonders Art freuen. Denn all das, was dort angeboten wird, wurde im Vorfeld in vielen Stunden mit Liebe angefertigt.