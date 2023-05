Gemeinsam mit dem sympathischen Moderatoren-Duo Nathalie Allin und Ramadan Golic brachten Arian Golic und die Talente schon ab der ersten Sekunde jede Menge Energie und Spaß in die Stadthalle – der viel zitierte Funke sprang sofort auf das Publikum über.

Talent-Scouting in Buchen:

Talent-Scouting in Buchen: Mit DSDS-Teilnehmer Arian Golic weiter auf Traum-Jagd

Talent-Scouting in Buchen:

Talent-Scouting in Buchen: DSDS-Teilnehmer Arian Golic startet eigene Talent-Suche

Talentshow in Buchen:

Talentshow in Buchen: Ex-DSDS-Teilnehmer Arian Golic präsentiert "A Million Dreams"

Was die Sängerinnen und Sänger noch verband, war das bemerkenswert hohe Niveau, auf dem sie die Stücke präsentierten. Dass alle seit Jahren mit viel Herzblut singen und harte Arbeit in ihre Kunst investiert haben, war schon beim ersten Gruppensong zu hören, mit dem sie den Abend eröffneten: bei "Let’s Get Loud" von Jennifer Lopez.

Next

Bei „We Are the World“ kamen Kinder aus der Klinge auf die Bühne. Für das Jugenddorf wurden Spenden gesammelt.

Die acht Talente wurden auf der Bühne zu einem harmonischen Ganzen – obwohl, oder gerade weil sie eigentlich grundverschieden sind: Sängerinnen und Sänger, die in den unterschiedlichsten Musikstilen zu Hause sind, setzten ihre Individualität in Szene und präsentierten eine Liedauswahl, die so vielfältig wie die Musiker selbst war.

Am Samstagabend konnte er nun in der Buchener Stadthalle, in der kaum ein Stuhl freigeblieben war, sein Herzensprojekt "A Million Dreams" präsentieren. Dabei ist es ihm zweifellos gelungen, Nähe zu schaffen, Menschen zu verbinden – und die Bühne hat er dabei natürlich auch gerockt.

Buchen. (tra) "Musik verbindet die Menschen, sie schafft eine unvergleichbare Nähe", sagte Arian Golic im Dezember gegenüber der RNZ, als er erstmals sein Projekt vorstellte: ein Casting für Nachwuchstalente aus der Region. Sein Ziel war es, Talente voller Leidenschaft und Liebe zur Musik zu finden und dann gemeinsam mit ihnen "die Bühne zu rocken".

Am Samstagabend konnte er nun in der Buchener Stadthalle, in der kaum ein Stuhl freigeblieben war, sein Herzensprojekt "A Million Dreams" präsentieren. Dabei ist es ihm zweifellos gelungen, Nähe zu schaffen, Menschen zu verbinden – und die Bühne hat er dabei natürlich auch gerockt.

Die acht Talente wurden auf der Bühne zu einem harmonischen Ganzen – obwohl, oder gerade weil sie eigentlich grundverschieden sind: Sängerinnen und Sänger, die in den unterschiedlichsten Musikstilen zu Hause sind, setzten ihre Individualität in Szene und präsentierten eine Liedauswahl, die so vielfältig wie die Musiker selbst war.

Sanfte Balladen wechselten sich mit energievollem Rock, Pop und sogar mit Deutsch-Rap und Metal ab. Performt wurden Lieder von Lady Gaga über Ariana Grande bis hin zu Jennifer Lopez, Michael Jackson, Lea und "Birdy", Gruppenauftritte der Talente wechselten sich mit Solo-Auftritten und Duetten ab.

Was die Sängerinnen und Sänger noch verband, war das bemerkenswert hohe Niveau, auf dem sie die Stücke präsentierten. Dass alle seit Jahren mit viel Herzblut singen und harte Arbeit in ihre Kunst investiert haben, war schon beim ersten Gruppensong zu hören, mit dem sie den Abend eröffneten: bei "Let’s Get Loud" von Jennifer Lopez.

Gemeinsam mit dem sympathischen Moderatoren-Duo Nathalie Allin und Ramadan Golic brachten Arian Golic und die Talente schon ab der ersten Sekunde jede Menge Energie und Spaß in die Stadthalle – der viel zitierte Funke sprang sofort auf das Publikum über.

Arian und die Talente wurden konstant umjubelt, und immer wieder leuchtete im Zuschauerraum ein romantisches Meer aus Handylampen auf. Die Chemie stimmte einfach! Dazu trug auch maßgeblich bei, dass die Talente allesamt wie für die Bühne gemacht waren: Sie genossen es, für die Zuschauer zu performen und fühlten sich – trotz der Aufregung – bei ihren Auftritten richtig wohl.

Auf der Bühne wurden die Talente von ihren Mentorinnen Giorgia Borzellino und Julia Brari, die aus "Deutschland sucht den Superstar" bekannt sind, unterstützt. Beide performten auch jeweils einen selbst geschriebenen Song.

Ein eigenes Lied, das er komplett selbst geschrieben und gemixt hatte, hatte mit "Crucify" Sebastian Kürpick von den Talenten im Gepäck.

Bei der großen Talentshow von Arian Golic wurde eines sehr deutlich: Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es so einige begnadete Musiker, Sänger und Showtalente, die ihre Begabung bislang noch nicht öffentlich gezeigt haben. Es wäre für die Region ein großer Gewinn, wenn sie ihre Begabung auch in Zukunft nicht mehr "verstecken" würden.

Arian Golic hat mit seiner Talentshow "A Million Dreams" ein wunderbares Projekt auf die Beine gestellt: Mit großem Engagement, Ideenreichtum und Mut ist es ihm gelungen, in nur wenigen Monaten tolle Talente zu entdecken und mit ihnen eine Show abzuliefern, die sich hinter TV-Produktionen nicht zu verstecken braucht und die es in Buchen in dieser Form zuvor noch nie gegeben hat.

"Es war immer ein Miteinander"

Giorgia Borzellino und Julia Brari im RNZ-Gespräch

Buchen. (tra) Die acht Talente wurden bei den Proben und auf der Bühne intensiv von den beiden Mentorinnen Giorgia Borzellino und Julia Brari, die aus "Deutschland sucht den Superstar" bekannt sind, unterstützt. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat ihnen vor der Talentshow drei Fragen gestellt.

Wie ist es dazu gekommen, dass ihr in Buchen dabei seid?

Giorgia Borzellino: "Ein solches Projekt ist ganz schön stressig, und der Stress wird geringer, wenn man ihn mit Menschen teilt, die die gleiche Vision haben. Somit unterstützen wir Arian gerne."

Julia Brari: "Unsere Aufgabe war es, die Talente bei der Liedauswahl, dem Gesang und der Performance zu unterstützen. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, und die Umgebung war extrem herzlich. Diese Wohlfühlatmosphäre war sehr wichtig: Jeder machte das, wobei er sich gut fühlte, und Akzeptanz und Toleranz waren zentral."

Inwiefern ist bei "Deutschland sucht den Superstar" die Atmosphäre anders?

Giorgia Borzellino: "Bei DSDS geht es nur um Leistung, Leistung, Leistung. Aber da ist die Runde auch viel größer. Hier ist alles entspannt und familiär."

Wie war die Arbeit mit den Talenten?

Julia Brari: "Wir haben bei den Proben von Mal zu Mal gesehen, wie sich die Talente entfaltet und immer wohler gefühlt haben. Schön war auch, dass es immer darum ging, etwas Gemeinsames zu kreieren. Es war nie ein Gegeneinander, sondern immer ein Miteinander." Fotos: tra