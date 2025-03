Buchen. (rüb) Die traurige Nachricht verbreitete sich am Rosenmontag in Windeseile und sorgte dafür, dass aus ausgelassenen Feiern plötzlich Betroffenheit und Trauer wurde. Eines der Opfer der Mannheimer Amokfahrt stammt aus einem Buchener Ortsteil. Er wäre normalerweise noch am Nachmittag traditionsgemäß beim Buchener Rosenmontagsumzug dabei gewesen, war dann aber aus privaten Gründen in Mannheim gewesen, wo er tragischerweise Opfer der Amokfahrt wurde.

Zugleich wurde auch hier bekannt, dass der für Dienstag geplante Umzug in Hainstadt abgesagt wurde.