Buchen. (rüb) "Auf einmal ist der ganze Ort ruhig, niemand feiert mehr", sagte ein Fastnachter aus einem Buchener Stadtteil am Montagabend. Mitten im ausgelassenen närrischen Treiben am Rosenmontag erreichte ihn und seine Mitstreiter die unfassbare Nachricht: Eines der beiden Todesopfer der Mannheimer Amokfahrt war einer der ihren. Zum Feiern war danach keinem mehr zumute, der ihn kannte, und auch viele andere Menschen aus der Region reagierten bestürzt auf die traurige Neuigkeit, die sich in Windeseile verbreitete.

Der 54-Jährige war Mitglied der "Trommelgruppe Heescht" und des Musikvereins Hainstadt, lebte aber in Bödigheim. Eigentlich hätte er sich zur Tatzeit mit seinen Hainstadter Musikerkollegen der Trommelgruppe für den Buchener Rosenmontagsumzug warmgespielt. Eigentlich. Aufgrund eines wichtigen Termins musste er stattdessen nach Mannheim – wo er tragischerweise zum Opfer der Amokfahrt des 40-jährigen Täters wurde.

Die FG "Heeschter Berkediebe" sagte noch am Abend des Rosenmontags ihren traditionellen Umzug am Faschenachtsdienstag ab. Auch die "Trommelgruppe Heescht" und die FG "Bedemer Hannmertli" verzichteten auf die Teilnahmen an Umzügen am Faschenachtsdienstag.

In Buchen wurde das traditionelle Programm aber wie gewohnt abgespult. Beim Frühschoppen der FG "Narrhalla" im "Prinz Carl" begründete Bürgermeister Roland Burger diese Entscheidung und drückte seine Bestürzung über das Geschehen aus: "Ein Bürger dieser Stadt kehrt jetzt nicht mehr heim." Eine mögliche Absage aller Veranstaltungen sei Thema gewesen, letztlich aber verworfen worden: "Wir dürfen unser Leben nicht nach solchen Taten ausrichten", bekräftigte der Bürgermeister. Eine hundertprozentige Sicherheit im öffentlichen Raum sei nicht zu gewährleisten.

Dass der Umzug in Hainstadt, wo der Verstorbene aktiv war, abgesagt wurde, sei dagegen die richtige Entscheidung gewesen. Dass die Kinderfastnacht in Hainstadt stattfinde, sei aber ebenfalls richtig: Die Kinder dürften nicht unter diesen Taten leiden. Generell sei es eine gewaltige Aufgabe, wie die Sicherheit bei Veranstaltungen künftig gewährleistet werden könne, bekräftigte Burger. Mit einer Schweigeminute gedachten die sichtliche gerührten Teilnehmer des Frühschoppens des Verstorbenen.

