Hardheim war einst Hochburg der Bierbrauer und Winzer
Krankheiten und Reblaus sorgten für Einbußen im Weinbau. Die Bierbrauereibranche erlebte dadurch einen Aufschwung. Wilden Hopfen findet man noch immer im Gemeindegebiet.
Von Torsten Englert
Hardheim. Hardheim war einst eine Hochburg der Bierbrauer: Sieben Brauereien prägten im 19. Jahrhundert das Ortsbild und machten den Flecken weit über das Erftal hinaus bekannt. Wo heute nur noch der Name der ehemaligen Gaststätte "Brauerei Löffler" an diese Zeit erinnert, gehörten Bier und Wein einst zu den wichtigsten Lebensgrundlagen der
