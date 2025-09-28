Sonntag, 28. September 2025

zurück
Plus Als Bier noch Tradition hatte

Hardheim war einst Hochburg der Bierbrauer und Winzer

Krankheiten und Reblaus sorgten für Einbußen im Weinbau. Die Bierbrauereibranche erlebte dadurch einen Aufschwung. Wilden Hopfen findet man noch immer im Gemeindegebiet.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden
„Hopfen und Malz – Gott erhalt’s“: Beim Umzug der Heimatwoche im Jahr 1955 erinnerte ein Wagen an die Brauereitradition im Erftal. Foto: Torsten Englert

Von Torsten Englert

Hardheim. Hardheim war einst eine Hochburg der Bierbrauer: Sieben Brauereien prägten im 19. Jahrhundert das Ortsbild und machten den Flecken weit über das Erftal hinaus bekannt. Wo heute nur noch der Name der ehemaligen Gaststätte "Brauerei Löffler" an diese Zeit erinnert, gehörten Bier und Wein einst zu den wichtigsten Lebensgrundlagen der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.