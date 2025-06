Mosbach. (RNZ/stm) Muss nur noch der Wettergott mitspielen: In ein großes Spieleparadies für alle Generationen soll sich die Altstadt am heutigen Samstag bei "Mosbach spielt" verwandeln. Zum vierten Mal lädt die Stadt Mosbach alle Spielfreudigen zum gemeinsamen Entdecken, Ausprobieren und Erleben ein.

Von 10 bis 17 Uhr wird unter anderem der untere Bereich der Fußgängerzone transformiert – in eine Landschaft mit allerlei spielerischen Angeboten. Es lockt eine Vielzahl an Mitmachaktionen, klassischen Brett- und XXL-Spielen, Kreativstationen und sportlichen Herausforderungen. Ob jung oder alt, ob alleine oder mit der ganzen Familie – beim Spielefest sollte für alle etwas dabei sein.

Besucherinnen und Besucher können sich unter anderem in verschiedenen Outdoorspielen ausprobieren, die Arbeit der Jugendfeuerwehr kennenlernen oder einfach nur den Geschichten einer Meerjungfrau lauschen.

Wer’s sportlicher mag, übt sich im Judo, saust auf einem Bobbycar über kleine Rampen oder geht via Riesentrampolin in die Luft. Bunt wird’s an der Auffahrt zum ehemaligen Kipphan-Parkplatz, wo Kunstwerke von Nachwuchssprayern entstehen sollen.

Im Anschluss an den Wochenmarkt können die Kleinen ab 14 Uhr auch den Marktplatz einnehmen – und mit diversen Fahrzeugen über den Platz flitzen. Am Kirchplatz geht’s um Reaktion, Geschicklichkeit und Glück, auch die beliebten Riesenbauklötze liegen für potenzielle Bauherren bereit.

Kreativität ist im Hospitalhof gefragt, unter anderem beim Papierdruck. Im Gartenweg warten XXL-Spiele und Straßenmalerei. Auch viele Mosbacher Fachgeschäfte sind aktiv am Spieletag beteiligt. Ab 10 Uhr steigt heute die Spiellaune in der Altstadt.