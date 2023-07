Aglasterhausen/Obrigheim. (schat/rp) Sanierungsbedürftig ist die Fahrbahndecke der Bundesstraße 292 im Bereich zwischen Aglasterhausen und Obrigheim, an etlichen Stellen deutlich sicht- und spürbar. Das weiß man auch beim Regierungspräsidium Karlsruhe, in dessen Auftrag am Montag, 17. Juli, Erneuerungsarbeiten an der B292 starten.

"Aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung sind erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden, sodass die Sanierung der Fahrbahndecke notwendig ist", begründet denn auch eine Sprecherin des Regierungspräsidiums die Maßnahmen. Durch die Erneuerung der Fahrbahn werde die Verkehrssicherheit verbessert, auch könne man so weitere Schäden am Straßenoberbau verhindern.

Saniert wird ein etwa 1,9 Kilometer langer Streckenabschnitt, der unmittelbar nach dem Abzweig Breitenbronn (B292 / K3936) beginnt und in Richtung Obrigheim bis zum Rastplatz Hohberg verläuft. Im Zuge dieser Maßnahme wird dann auch gleich der gesamte Kreuzungsbereich K3939 am Gewerbepark Techno in Richtung Asbach saniert. Während der Arbeiten wird die Bundesstraße halbseitig gesperrt, eine Umleitung für den Verkehr in Richtung Mosbach wird eingerichtet. Für die Sanierung sollen die Sommerferien ausreichen: "Die Gesamtmaßnahme kann voraussichtlich bis Anfang September abgeschlossen werden", skizziert das RP.

Zunächst sollen auf der gesamten Strecke die alte Deckschicht abgefräst und – je nach Schadensbild – darunterliegende Schichten erneuert werden. Vor den beiden Brückenbauwerken in diesem Bereich wird der Fahrbahn auf jeweils rund 25 Metern Länge verstärkt, um Setzungen entgegenzuwirken. Anschließend wird auf dem kompletten Streckenzug eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut. "Insgesamt werden rund 25.000 Quadratmeter Asphaltbefestigung saniert", erklärt die RP-Sprecherin.

Keine Baustelle ohne Umleitung: Die Fahrtrichtung Sinsheim wird über die gesamte Bauzeit aufrechterhalten. Die Fahrtrichtung Mosbach wird ab Aglasterhausen über die L590 durch Daudenzell und Asbach weiter bis zur Abfahrt K3942 in Richtung Obrigheim – also über Mörtelstein – umgeleitet. In Obrigheim wird der Verkehr dann wieder zurück auf die B292 geführt. Wer von Sinsheim kommend nach Breitenbronn/Neunkirchen will, muss frühzeitig den Weg über Aglasterhausen einschlagen. Die Zufahrt ins Gewerbegebiet Techno über die Einmündung B292 / K3939 ist während der gesamten Bauzeit nicht möglich. Das Gewerbegebiet ist über die L590 und die K3939 durch Asbach erreichbar.

Die Kosten der Maßnahme werden vom Regierungspräsidium auf rund 800.000 Euro beziffert, die der Bund trägt.