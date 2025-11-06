Aglasterhausen. (RNZ) Eine Geschichte über Freundschaft, Zusammenhalt und den Wert echter Begegnungen erwartet die Besucher am kommenden Wochenende in Stefans Marionettentheater im "Haus mit dem gelben Dach", Schwarzacher Straße 10. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. November, jeweils um 15 Uhr, wird das phantasievolle Stück "Der Mann mit der Geige" aufgeführt.

Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Internatsschülern, die erfahren, dass ihr Lieblingsladen kurz vor dem Aus steht. Der kleine Gemischtwarenladen von Herrn Arnold – von denen es heute leider nur noch sehr wenige gibt – muss dringend notwendige Renovierungsarbeiten durchführen und gesetzlich vorgeschriebene bauliche Standards erfüllen. Die Frist läuft ab, und es sieht nicht gut aus für den sympathischen Ladenbesitzer.

Für die Schüler wäre der Verlust dieses besonderen Ortes eine große Veränderung. Doch was hat Herr Arnold vor? Und warum traut sich das Mädchen Sarah nicht aus dem Haus? Hat das vielleicht damit zu tun, dass Computer, Handy und Konsorten wichtiger geworden sind als echte Unternehmungen und Freunde? Diese und andere Fragen beantwortet die liebevoll inszenierte Marionettenaufführung.

Die Figuren in "Der Mann mit der Geige" werden an diesem Wochenende von Simone Casseer aus Kälbertshausen und Theaterleiter Stefan Schulz geführt. Nach der Vorstellung haben die Besucher die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und bei einem Getränk das besondere Ambiente des Marionettentheaters zu genießen.

Info: Karten unter Telefon 06262 / 915819 oder im Internet unter www.stefans-marionettentheater.de.