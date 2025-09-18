Aglasterhausen. (RNZ) Es wird langsam wieder früher dunkel, es geht auf den Herbst zu, eine gute Zeit für Geschichten. Die Geschwister Linda und Philipp sind in den Sommerferien in eine andere Stadt und in ein neues Haus gezogen. Da gibt es noch jede Menge Arbeit.

Linda ist es aber etwas langweilig. Ihr älterer Bruder Philipp hat eine Idee: Die Kinder erkunden gemeinsam den Dachboden des neuen Hauses und treffen dort Clemens, den Bücherwurm.

Clemens führt die beiden Geschwister in die unzähligen Geschichten aus der Kinder- und Jugendliteratur ein. Denn Linda hat etwas Schwierigkeiten mit dem Lesen und soll so Lust bekommen, Geschichten selbst zu lesen und zu entdecken.

So entdeckt auch das Publikum im Puppentheaterstück "Clemens, der Bücherwurm" mit den beiden die vielen Geschichten. Am ersten Saisonspielwochenende von Stefans Marionettentheater nehmen Kerstin Lais und Theaterleiter Stefan Schulz wieder die Fäden in die Hand, um dem Publikum eine spannende und liebevoll inszenierte Geschichte vorzuführen. Für die großen und kleinen Zuschauer ist im Marionettentheater auch wieder ein Blick hinter die Kulissen möglich.

Info: Aglasterhausen, Samstag/Sonntag, 20./21. September, jeweils 15 Uhr in Stefans Marionettentheater im Haus mit dem gelben Dach. Karten unter Telefon 06262 /915819 und auf www.stefans-marionettentheater.de