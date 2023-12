Von Stephanie Kern

Aglasterhausen. In Berlin demonstrierten am Montag Hunderte Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Eine "Steuererhöhung durch die Hintertür" nennt Anna Wirtz aus Aglasterhausen das Vorhaben, die Förderung für Agrardiesel zu streichen und die Maschinen der Landwirte mit Kfz-Steuer zu belegen. Und deshalb hat sie gemeinsam mit anderen Engagierten des Bauernverbands auch in Aglasterhausen eine Protestaktion organisiert.

Rund 50 Schlepperfahrer und auch viele Bürgerinnen und Bürger kamen am Montagabend zum Mahnfeuer an der Ampel an der Bundesstraße bei Aglasterhausen. "Es waren bestimmt 200 Leute da", zeigt sich die Landwirtin zufrieden mit der Resonanz auf die Aktion. Auch Landwirte aus dem benachbarten Rhein-Neckar-Kreis kamen, um ihren Unmut zu äußern.

Für einige von ihnen könnten die neuen Kosten das Aus bedeuten. "Und wenn es uns nicht mehr gibt, kommt das Essen aus dem Ausland", so Wirtz. Und dort müssten eben nicht so strenge Auflagen – zum Beispiel in puncto Tierschutz – eingehalten werden.

Dass die Streichung der Agrardiesel-Subvention auch Auswirkungen auf andere Betriebe hat, führt Wirtz als einen Grund für die breite Unterstützung der Aktion an. "Da hängt einfach ein großer Rattenschwanz dran." Lagerhäuser, Landhandel – alle hätten ohne die Landwirte aus der Region deutlich weniger zu tun. "Jeder Bürger und jede Bürgerin kann uns unterstützen und die Petition im Internet unterschreiben", erklärt die Landwirtin.

Die Menschen hätten verstanden, dass es auch sie etwas angeht, wenn die Bauern mehr zahlen müssen, dann werde es beim Lebensmittelkauf auch für sie (wieder) teurer. "Es geht jetzt jeden etwas an", ist Wirtz überzeugt. Man wolle zusammen mit den Bürgern etwas verändern. "Gemeinsam", wie sie betont.

Bis jetzt habe sie nur positives Feedback zur Aktion in Aglasterhausen erreicht. "Viele finden es gut, dass wir uns einsetzen." Auf seiner Webseite schreibt der Landesbauernverband BW, dass die Streichung der Vergünstigung auf die Kraftfahrzeugsteuer die Forst- und Landwirtschaft mit rund 480 Millionen Euro belasten würde, der Wegfall der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel würde mit rund 440 Mio. Euro zusätzlich je Jahr zu Buche schlagen. Der Präsident des Deutschen (DBV) und Landesbauernverbandes (LBV) fordert: "Dieser Vorschlag muss vom Tisch!" Und das sehen wohl auch die Mahner aus dem Neckar-Odenwald- und Rhein-Neckar-Kreis so.