Dienstag, 23. September 2025

Plus "Adrenalin Arena" in Buchen

Waghalsiger Sprung über fahrendes Auto (Video/Fotogalerie)

Beeindruckendes fahrerisches Können und mutige Stunts: Auf dem Parkplatz des E-Centers Hölzer dröhnten am Sonntag die Motoren.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 20:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Bloß nicht nachmachen: Auf dem Dach liegend, fährt Roberto Frank durch die Feuerwand. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Dröhnende Motoren, qualmende Reifen und über dem Platz liegt stechender Benzingeruch: Wer sich in dieser Umgebung wohlfühlt, der hat Benzin im Blut. Motorsportfans, PS-Enthusiasten und Freunde des gepflegten Nervenkitzels kamen am Sonntag bei der unterhaltsamen Show der "Adrenalin-Arena" auf dem Parkplatz des E-Centers Hölzer im IGO in Buchen auf

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
