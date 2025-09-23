Von Rüdiger Busch

Buchen. Dröhnende Motoren, qualmende Reifen und über dem Platz liegt stechender Benzingeruch: Wer sich in dieser Umgebung wohlfühlt, der hat Benzin im Blut. Motorsportfans, PS-Enthusiasten und Freunde des gepflegten Nervenkitzels kamen am Sonntag bei der unterhaltsamen Show der "Adrenalin-Arena" auf dem Parkplatz des E-Centers Hölzer im IGO in Buchen auf