Familienbetrieb Metzgerei Maurer steht für Tradition und Qualität
Das Geschäft gibt es seit 30 Jahren. Es gibt eine große Feier am 3. und 4. Oktober.
Von Joachim Casel
Adelsheim. Als Silvia und Peter Maurer Anfang Oktober 1995 ihre Filiale im Herzen der Adelsheimer City eröffneten, ahnten wohl nur wenige, dass dies der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte sein wird. Heute, genau 30 Jahre später, ist die renommierte Metzgerei Maurer in der Marktstraße längst ein Synonym für Tradition und Qualität.
