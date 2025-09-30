Dienstag, 30. September 2025

zurück
Plus Adelsheimer Erfolgsgeschichte

Familienbetrieb Metzgerei Maurer steht für Tradition und Qualität

Das Geschäft gibt es seit 30 Jahren. Es gibt eine große Feier am 3. und 4. Oktober.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 53 Sekunden
Die Metzgerei Maurer ist ein renommiertes Familienunternehmen. Heute sind neben den Firmengründern Silvia und Peter Maurer auch die Kinder Marie-Louise und Maximilian in der Geschäftsleitung tätig. Foto: Joachim Casel

Von Joachim Casel

Adelsheim. Als Silvia und Peter Maurer Anfang Oktober 1995 ihre Filiale im Herzen der Adelsheimer City eröffneten, ahnten wohl nur wenige, dass dies der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte sein wird. Heute, genau 30 Jahre später, ist die renommierte Metzgerei Maurer in der Marktstraße längst ein Synonym für Tradition und Qualität.

Viele

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.