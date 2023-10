Sennfeld. (dore) Zoe F. aus Sennfeld wird weiterhin vermisst. Auch am Donnerstag fehlte von der 15-Jährigen aus Sennfeld jede Spur. Nach wie vor ist unbekannt, wo sich die Jugendliche momentan befindet.

"Die Kollegen suchen weiter", informierte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der RNZ. Zumindest vorerst konnte sie jedoch Entwarnung geben: "Aktuell liegen keine Hinweise auf ein Verbrechen vor."

Wie die RNZ berichtete, war Zoe F. zuletzt Sonntagnacht am Bahnhof in Sennfeld gesehen worden. Nachdem die Regionalbahn um 23.43 Uhr ausgefallen war, begab sich die Jugendliche zu Fuß in Richtung Bahnhof Adelsheim. Welches Ziel die 15-Jährige hatte, ist immer noch unklar.

Das Mädchen hatte einen schwarzen Rucksack sowie eine Sporttasche dabei. Sie ist circa 1,65 Meter groß, sehr schlank und hat dunkelblondes, schulterlanges Haar. Sie trägt eine Brille und mehrere silberne Fingerringe.

Wer hat die Jugendliche nach 23.45 Uhr am Sonntagabend gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise gehen an das Kriminalkommissariat Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090.

Update: Donnerstag, 12. Oktober 2023, 15.40 Uhr

Von 15-jähriger Zoe F. fehlt jede Spur

Sennfeld. (dore) Von der 15-Jährigen aus Sennfeld, die seit Sonntagnacht vermisst wird, fehlt weiterhin jede Spur. "Es gibt aktuell keine neuen Erkenntnisse", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf RNZ-Nachfrage am Mittwoch.

Mittlerweile hat die Polizei in der Vermisstenmeldung den Namen der Jugendlichen angegeben: Zoe F. soll in einer Jugendhilfeeinrichtung in Sennfeld untergebracht gewesen sein. Die Kollegen von der Polizei haben dem Sprecher zufolge die bekannten Hinwendungsorte überprüft, jedoch ohne Erfolg. "Alles, was bekannt ist, wurde überprüft."

Laut dem Polizeisprecher liefen Polizisten zusammen mit einem Mantrailer (Personenspürhund) am Mittwoch auch die Orte ab, an denen Zoe F. Sonntagnacht gewesen sein soll, um zu überprüfen, ob sie etwa in einen Zug eingestiegen ist.

Dabei sei auch eine Spur von Zoe F. festgestellt worden, allerdings habe diese am Bahnhof Sennfeld geendet. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen, mit dem die Bahngleise und Gewässer rund um den Bahnhof abgesucht wurden. Die Suche habe jedoch auch kein Ergebnis geliefert.

Wie die RNZ berichtete, war die 15-Jährige zuletzt Sonntagnacht am Bahnhof in Sennfeld gesehen worden. Nachdem die Regionalbahn um 23.43 Uhr ausgefallen war, soll die Jugendliche zu Fuß in Richtung Bahnhof Adelsheim gegangen sein. Welches Ziel die 15-Jährige hatte, ist nach Polizeiangaben unklar.

Update: Mittwoch, 11. Oktober 2023, 16.57 Uhr

Adelsheim. (pol/mare) Die Kriminalpolizei Mosbach sucht derzeit eine 15-Jährige aus Sennfeld. Wie die Beamten mitteilen, wurde die Jugendliche wurde am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr zum letzten Mal am Bahnhof in Sennfeld gesehen und soll nach dem Ausfall eines Zuges zu Fuß in Richtung Bahnhof Adelsheim gegangen sein.

Die vermisste Jugendliche. Foto: Polizei

Das Mädchen hatte einen schwarzen Rucksack sowie eine Sporttasche dabei. Die 15-Jährige ist circa 1,65 Meter groß, sehr schlank und hat dunkelblondes, schulterlanges Haar. Sie trägt eine Brille und mehrere silberne Fingerringe.