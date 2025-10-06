Metzgerei Maurer feiert Wochenende voller Kulinarik und Geselligkeit
Ein Familienbetrieb mit starkem Team: Die Metzgerei Maurer feierte ihr Standortjubiläum in Adelsheim mit großem Fest in der Eckenberghalle.
Von Kevin Retlich
Adelsheim. "Wir arbeiten das ganze Jahr viel – jetzt wird gefeiert!", sagte Maximilian Maurer zur Begrüßung der Gäste – und brachte damit auf den Punkt, was das Jubiläumswochenende der Metzgerei Maurer prägte. Mit einem bunten Mix aus Musik, Geselligkeit und kulinarischen Genüssen wurde das 30-jährige Bestehen am Standort Adelsheim in der Eckenberghalle
