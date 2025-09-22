Adelsheim. (pm) Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Dienstag, 23. September, Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden dabei folgende Filme:

> Die Winzlinge – Operation Zuckerdose (16.30 Uhr; BEL/Fr 2013; Länge: 88 Minuten; FSK: ab 0 Jahren): In einem wunderschönen Tal leben viele winzige Tierchen friedlich miteinander, bis eines Tages eine schwarze Ameise einen fabelhaften Schatz entdeckt: eine vergessene Zuckerdose. Darin versteckt sich ein kleiner Marienkäfer, der seine Familie verloren hat. Die Ameisen und der Käfer freunden sich an und machen sich auf, die süße Beute zum heimatlichen Hügel zu tragen. Doch ein Stamm roter Ameisen hat es ebenfalls auf die Zuckerdose abgesehen. Ein herrlich unterhaltsamer Spaß für Klein und Groß.

Der Film "Am Ende kommen Touristen" wird ebenfalls gezeigt. Foto: zg

> Am Ende kommen Touristen (19.30 Uhr; D 2007, Länge: 85 Minuten; FSK: ab 0 Jahren): Zivildienst in einer Begegnungsstätte in Polen? Das stand auf Svens Wunschliste nicht ganz oben – war aber die einzig freie Stelle, die er noch bekommen konnte. In Oswiecim, dem Ort, der unter seinem deutschen Namen Auschwitz traurige Berühmtheit erlangte, soll sich Sven um den eigenwilligen KZ-Überlebenden Krzeminski kümmern und wird nicht nur mit neuen Aufgaben, fremder Sprache und der historischen Bedeutung des Ortes konfrontiert, sondern auch mit der eingespielten Routine der Vergangenheitsbewältigung. Als Sven auf die polnische Dolmetscherin Ania trifft und sich in sie verliebt, lernt er ein Leben jenseits der Begegnungsstätte kennen. Zum 80-jährigen Ende des Zweiten Weltkriegs.

