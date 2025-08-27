Mittwoch, 27. August 2025

Plus Adelsheim

Funktioniert ein Gemeinderat ohne Fraktionen? Ja, richtig gut!

Das Motto der Beteiligten lautet: "Es geht um die Sache, nicht um Ideologie." Das Modell könnte Schule machen. In Berlin sorgte es bei einem Kongress schon für Staunen.

27.08.2025
Im Adelsheimer Gemeinderat, der im großen Sitzungssaal im Rathaus tagt, gibt es seit einem Jahr keine Fraktionen mehr. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Adelsheim. Keine Parteizugehörigkeit, keine ideologischen Richtlinien, kein Fraktionszwang: Unter diesen Bedingungen hat der Adelsheimer Gemeinderat vor rund einem Jahr seine Arbeit aufgenommen. Statt nach Fraktionsvorgaben entscheidet jedes Ratsmitglied nun nach bestem Wissen und Gewissen. Kurzum: Es geht rein um die Sache.

Doch funktioniert

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
