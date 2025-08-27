Funktioniert ein Gemeinderat ohne Fraktionen? Ja, richtig gut!
Das Motto der Beteiligten lautet: "Es geht um die Sache, nicht um Ideologie." Das Modell könnte Schule machen. In Berlin sorgte es bei einem Kongress schon für Staunen.
Von Andreas Hanel
Adelsheim. Keine Parteizugehörigkeit, keine ideologischen Richtlinien, kein Fraktionszwang: Unter diesen Bedingungen hat der Adelsheimer Gemeinderat vor rund einem Jahr seine Arbeit aufgenommen. Statt nach Fraktionsvorgaben entscheidet jedes Ratsmitglied nun nach bestem Wissen und Gewissen. Kurzum: Es geht rein um die Sache.
Doch funktioniert
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+