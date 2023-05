Von Anna-Lena Farrenkopf

Adelsheim. Auch wenn das Wetter gerade nicht mitspielt: Am heutigen Samstag startet die diesjährige Freibadsaison in Adelsheim. Pünktlich dazu macht auch der Freibadkiosk mit einem neuen Betreiber wieder auf. Singh Ghotara, der vielen Adelsheimern als Inhaber des Pizza-Pasta-Express in der Hardtstraße bekannt sein dürfte, hat den Kiosk zunächst für ein Jahr gepachtet. "Wenn es gut läuft, möchte ich auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder den Kiosk betreiben", sagt er im Gespräch mit der RNZ gleich dazu.

"Ich hatte bereits letztes Jahr die Idee, den Kiosk im Freibad zu übernehmen", erklärt er. Bei seiner Anfrage sei jedoch herausgekommen, dass der vorherige Pächter den Kiosk ein weiteres Jahr betreiben wolle. Als nun für dieses Jahr jemand gesucht wurde, der im Freibad für das leibliche Wohl der Gäste sorgt, hat Singh Ghotara die Chance genutzt.

Er stammt aus Indien und hat dort eine Ausbildung zum Koch absolviert. Mittlerweile ist er seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig und hat dabei vor allem Erfahrungen mit der deutschen und italienischen Küche gesammelt. Passend zu seinem Pizza-Pasta-Express in der Hardtstraße wird der Freibadkiosk jetzt Pizza-Pasta-Kiosk heißen.

Ihren Hunger können die Badegäste von 10 bis 19 Uhr stillen. Angeboten werden Pommes, Bratwurst im Brötchen, Currywurst, Chicken Nuggets und auch Pizza. Neben den Speisen können natürlich auch Getränke erworben werden. Für die Wochenenden ist auch der Verkauf von Kaffee und Kuchen geplant. Das Angebot soll hier variieren,weshalb die angebotenen Kuchen tagesaktuell auf einer Tafel vor dem Kiosk aufgeschrieben werden. Insgesamt starte Singh Ghotara mit einer "kleinen Karte", wie er informiert. Wenn der Kiosk gut laufe und er genügend Personal finde, plane er, die Speisekarte nach und nach zu erweitern.

Der neue Pächter wünscht sich für die Eröffnung und auch für die weitere Freibadsaison gutes Wetter und zahlreiche glückliche Gäste. Während er für das leibliche Wohl sorgen und damit die Besucher des Freibads glücklich machen kann, "kann man an dem unbeständigen Wetter leider nichts ändern", meint Singh Ghotara.

Das Freibad hat bei günstiger Witterung ab heute jeden Tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Preise bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert: regulärer Preis (ab 16 Jahren) 4 Euro; reduzierter Preis 2 Euro; Familie mit Kindern 8 Euro; Feierabendkarte (ab 17.30 Uhr) 2,50 Euro; Gruppenkarte 1,80 Euro pro Person; 10er-Karte regulärer Preis 36 Euro; 10er-Karte reduzierter Preis 18 Euro; Jahreskarte regulärer Preis 80 Euro; Jahreskarte reduzierter Preis 40 Euro und Jahreskarte Familie 150 Euro.