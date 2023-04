Wie schlagen sich die Ermittler? Susanne Bonard (Harfouch) ist eine ehemalige LKA-Größe, eine Koryphäe ("Die heilige Susanne"). Inzwischen lehrt sie an der Polizeiakademie – und stört sich zunehmend an den "robusten" Lehrmethoden ihres Kollegen Götz Lennart (Thomas Niehaus). Der will die Anwärter auf das (r)echte Polizeileben vorbereiten – und hat dafür Rückendeckung der Akademieleitung. Bonard wird kurzerhand kaltgestellt – denkt aber gar nicht daran, sich mit dem Vorruhestand abzufinden.

Was ist passiert? Robert Karow (Mark Waschke) wird an einen Tatort gerufen. Alles deutet darauf hin, dass sich die junge Schutzpolizistin Rebecca Kästner in ihrer Wohnung am Abend zuvor das Leben genommen hat: Drogen, Sorgerechtsstreit, Überforderung. Doch als Karow Kästners vierjährigen Sohn Matti verängstigt im Garten findet, kommen ihm Zweifel. Welche Mutter begeht Selbstmord vor den Augen ihres Kindes?

Berlin. Corinna Harfouch startet als Tatort-Kommissarin – und für die Einführung der neuen Ermittlerin Susanne Bonard haben sich die Berliner eine große Geschichte ausgedacht. Während im wahren Leben Reichsbürger an ihren Umsturzplänen gehindert wurden, läuft die Polizei im Tatort rechten Terroristen hinterher. So brisant und aktuell ist ein Tatort selten. "Nichts als die Wahrheit" läuft in zwei Teilen am Ostersonntag und Ostermontag.

Von Alex Wenisch

Worum geht es wirklich? Um rechte Strukturen bei der Polizei, um Maulkörbe für jene, die diese aufdecken wollen. "Was ist, wenn die Demokratie nicht von außen angegriffen wird, sondern von innen?", hat sich das Autorenteam Katja Wenzel und Stefan Kolditz gefragt. "Schritt für Schritt, fast unsichtbar und vor allem ,demokratisch’. Wenn die, die sie schützen sollen, die sind, die sie zerstören wollen?"

Mit 62 noch mal zurück auf die Straße? Die Professorin drängt sich mit einer forschen Selbstverständlichkeit Karow auf (schließlich ist ja gerade eine Stelle frei), da ist der sonst sehr toughe Kommissar perplex – und wenig begeistert: "Wann haben Sie das letzte Mal ’ne Waffe in der Hand gehabt?" Eine berechtigte Frage, wie sich später zeigt. Bonard jedenfalls ist fest entschlossen, die rechten Umtriebe im eigenen Laden aufzudecken – nicht ahnend, wie groß diese Geschichte tatsächlich ist.

Was ist die Stärke dieser Folge? Zum ersten Mal nimmt sich der Tatort wirklich Zeit, eine neue Figur so einzuführen, dass man sie kennenlernt und versteht. Die Story, die sich zum Polit-Thriller auswächst, über zwei Folgen zu ziehen, ist ein kluger Schachzug. "Nichts als die Wahrheit" ist hintergründig, (weitgehend) rasant und spannend erzählt.

Was sind die Schwächen? Auch wenn die Figur Bonard gut erzählt wird, wirkt Harfouch etwas schwach in der Rolle. Das ist überraschend, gilt sie doch als die Grande Dame des deutschen Films. Man hat den Eindruck, Harfouch fremdelt noch mit dem Format. Oder tut sich die Kommissarin nur schwer mit ihrem neuen Job? Etwas schwach geraten ist auch das "Herzschlag-Finale" am Ende des zweiten Teils, das sich dann doch in die Länge zieht.

Und sonst? "Nur für diesen einen Fall" – das hat Bonard ihrem Mann zugesagt. Sehr wahrscheinlich, dass sie ihr Versprechen brechen wird.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.

Sonntag und Montag, jeweils 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Auf jeden Fall!