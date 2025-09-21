Von Sabrina Gorges

Magdeburg. Amokläufe an Schulen sind in Europa relativ gesehen – zum Glück – selten. Dennoch: Jedes einzelne Tat, sei es Erfurt, Winnenden oder zuletzt im Juni dieses Jahres Graz, ist eine zu viel. Der Thematik nimmt sich auch der aktuelle Polizeiruf "Sie sind unter uns" (Sonntag, 20.15 Uhr in der ARD) an.