Schüler läuft im neuen Polizeiruf im Livestream Amok
"Sie sind unter uns" zeigt die erschütternden Folgen von Manipulation. Einschalten lohnt sich.
Von Sabrina Gorges
Magdeburg. Amokläufe an Schulen sind in Europa relativ gesehen – zum Glück – selten. Dennoch: Jedes einzelne Tat, sei es Erfurt, Winnenden oder zuletzt im Juni dieses Jahres Graz, ist eine zu viel. Der Thematik nimmt sich auch der aktuelle Polizeiruf "Sie sind unter uns" (Sonntag, 20.15 Uhr in der ARD) an.
