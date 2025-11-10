Buchen. (rüb) Genuss kennt keine Grenzen, und so gab es am Samstag beim 7. Buchener Weinforum in der Herm-Weinwelt edle Tropfen aus verschiedenen Ländern zu kosten. Der Schwerpunkt lag aber auf der heimischen Region – und hat viel zu bieten, wie die zahlreichen Besucher nach der einen oder anderen Kostprobe erfreut feststellten. Die größte Weinverkostung der Region habe sich "zu einer festen