Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. In der Region geht man die Dinge ja gern pragmatisch an. Und so fand sich vor geraumer Zeit auf die Frage "Wie (ver)packt man fünf Jahrzehnte Kreisgeschichte?" eine pragmatische Antwort: Einfach mal anders. Mit einer etwas anderen Jubiläumswebseite anstelle eines Festbuchs oder einer Chronik, "die im Zweifelsfall ja doch wieder