Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/lra) Auch wenn aller Anfang schwer und die Vermählung eher erzwungen denn gewünscht war: Der Neckar-Odenwald-Kreis feiert "goldene Hochzeit". Er hat sich zusammengerauft, ist zusammengewachsen – und nun soll natürlich auch zusammen gefeiert werden.

Rückblende: Vor einem halben Jahrhundert fand die Kreisgebietsreform statt, mit der sich zum Stichtag 1. Januar 1973 die Anzahl der Landkreise in Baden-Württemberg von vormals 63 auf nur noch 35 reduzierte: die Geburtsstunde unseres heutigen Neckar-Odenwald-Kreises. Eine Liebesheirat war es seinerzeit nicht. So mancher wollte darin sogar noch nicht einmal eine Vernunftehe sehen. Die Vorbehalte waren allenthalben groß. Teilweise gab es sogar offenen Widerstand gegen die Reform (wir berichteten). Seither hat sich allerdings vieles getan; es ist zusammengewachsen, was zusammengehört. Der Neckar-Odenwald-Kreis hat inzwischen längst ein eigenes Profil entwickelt. Nicht nur das ist ein Grund zum Feiern.

"Deshalb feiern wir unser goldenes Jubiläum – nicht mit einem großen Festakt, sondern verteilt über das gesamte Jahr und vor allem gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern", lädt Landrat Dr. Achim Brötel zu den Jubiläumsfeierlichkeiten ein. Ebenso freut sich der Landrat, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Kreis schon am 17. Februar und damit kurz vor dem Auftakt der Feierlichkeiten bereist.

Der eigentliche Auftakt findet dann am Dienstag, 28. Februar, statt. Neben der Eröffnung der Jubiläumsausstellung "Der Neckar-Odenwald-Kreis ist 50!" wird an diesem Tag auch die etwas andere Jubiläumswebseite durch Landrat Brötel freigeschaltet. Es wurden hierzu Streiflichter aus den Zeitungsarchiven mit kurzweiligen, teilweise kuriosen, aber auch vielen herzergreifenden Geschichten digital aufbereitet.

Rund zwei Wochen später lädt der Landkreis dann ins Mosbacher Kultur- und Begegnungszentrum fideljo ein, wo sechs Zeitzeugen bei passender Wiener Kaffeehausmusik des Intendanten der Schlossfestspiele Zwingenberg, Rainer Roos, im Gespräch mit der Journalistin Friederike Kroitzsch über früher, heute, aber auch die Zukunft sprechen.

Den gesellschaftlichen Höhepunkt im Jubiläumsjahr bildet dann ein Galakonzert mit dem Festspielorchester der Schlossfestspiele und international renommierten Solisten am 23. April in der Eckenberghalle in Adelsheim. "Ein Abend mit nur einer einzigen kurzen Rede, dafür aber mit ganz viel stimmungsvoller Musik und einem anschließenden Bürgerempfang", verkündet der Landrat mit Blick auf diese besondere Veranstaltung.

Um aktuellen ...