Eberbach. (coe) Wer am Dienstagabend um 22.15 Uhr in der Sendereihe "37 Grad" im ZDF den Film "Wie wir lieben wollen"sieht, wird im Abspann vielleicht einen bekannten Namen entdeckt haben: Maximilian Damm. Der 1989 in Heidelberg geborene und in Eberbach aufgewachsene Filmregisseur hat diesen Film fürs ZDF produziert.

Der Film zeigt, wie Menschen in unterschiedlichen Paarkonstellationen mit der Liebe umgehen. Maximilian Damm trieb die Frage um, warum Beziehungsformen, die aus der kulturell gewachsenen Monogamie ausbrechen, oft noch ein Tabu sind. In seinem Film "Wie wir lieben wollen" hat er deshalb eine offene und eine polyamore Beziehung über einen längeren Zeitraum begleitet. Die Protagonisten haben das Filmteam und nun auch die Zuschauer sehr nah in ihr Leben gelassen. Dabei haben sie sich auch den unangenehmen Fragen zum Thema Liebe offen gestellt.

Eine von ihnen ist Svenja, Mutter eines dreijährigen Sohnes, seit vier Jahren verheiratet mit Johannes. Alles ist sehr verbindlich, nur der Sex nicht. Da führt das Paar seit einigen Jahren eine offene Beziehung, Sex mit anderen ist erlaubt.

Die 38-Jährige und ihr Mann haben sich, wie sie sagen, dieses gegenseitige Vertrauen erarbeitet. Doch das war nicht immer so: Ihre Beziehung wäre in der Vergangenheit fast gescheitert, weil Johannes sich zu anderen Frauen hingezogen fühlte – und Svenja mehrfach betrogen hat. Nur durch gnadenlose Offenheit und Ehrlichkeit sich selbst und dem Partner gegenüber konnten die beiden ihre Beziehung retten.

Auch Paula musste sich schon für ihre Beziehungsform erklären. Die 34-jährige lebt in einer polyamoren Beziehung mit zwei Männern, die sie beide liebt. Mit Angelo ist sie seit acht Jahren verheiratet und hat eine siebenjährige Tochter. Er akzeptiert, dass der andere, Christoph, mittlerweile auch als "Papa" zur Familie gehört. Der Film von Maximilian Damm beleuchtet den Umgang mit der Liebe aus verschiedenen Perspektiven und eröffnet dabei eine Thematik, bei der es vor allem eines nicht gibt: Keine pauschale Antwort, kein richtig und kein falsch.

Der Film kann in der ZDF-Mediathek gestreamt werden.