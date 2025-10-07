Uhren- und Schmuckhaus Pippig ist ein Stück Mosbacher Geschichte
Seit 1875 gibt es das Uhren- und Schmuckgeschäft in der Hauptstraße: Heute führt Andrea Angres den Familienbetrieb in fünfter Generation – mit Stolz und Leidenschaft.
Von Stephanie Kern
Mosbach. Zum Jubiläum gibt’s was Süßes: Kleine Pralinen hat Andrea Angres fertigen lassen. Auf zwei Schokostückchen zu sehen ist das Haus der Familie Pippig. Seit 150 Jahren füllt die Familie es mit Leben, ist an prominenter Stelle in Mosbach für die Kunden da. Und will es auch nach 150 Jahren bleiben.
Heinrich Pippig machte 1875 den Anfang, darauf
