Von Stephanie Kern



Mosbach. Zum Jubiläum gibt’s was Süßes: Kleine Pralinen hat Andrea Angres fertigen lassen. Auf zwei Schokostückchen zu sehen ist das Haus der Familie Pippig. Seit 150 Jahren füllt die Familie es mit Leben, ist an prominenter Stelle in Mosbach für die Kunden da. Und will es auch nach 150 Jahren bleiben.

Heinrich Pippig machte 1875 den Anfang, darauf