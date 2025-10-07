Dienstag, 07. Oktober 2025

Plus 150 Jahre, 5. Generation

Uhren- und Schmuckhaus Pippig ist ein Stück Mosbacher Geschichte

Seit 1875 gibt es das Uhren- und Schmuckgeschäft in der Hauptstraße: Heute führt Andrea Angres den Familienbetrieb in fünfter Generation – mit Stolz und Leidenschaft. 

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Ein Stück Mosbacher Geschichte: Ulrike Utz (links) übernahm Uhren-Pippig im Jahr 1986, darauf folgte ihre Tochter Andrea Angres (2.v.l.) im Jahr 2007. Gemeinsam feiert man nun 150 Jahre des Bestehens mit Cathleen Göthel (2.v.r., IHK) und Auszubildender Laura Hirtz (r.). Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Zum Jubiläum gibt’s was Süßes: Kleine Pralinen hat Andrea Angres fertigen lassen. Auf zwei Schokostückchen zu sehen ist das Haus der Familie Pippig. Seit 150 Jahren füllt die Familie es mit Leben, ist an prominenter Stelle in Mosbach für die Kunden da. Und will es auch nach 150 Jahren bleiben.

Heinrich Pippig machte 1875 den Anfang, darauf

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
