Der Mosbacher Weihnachtsbaum steht (Fotogalerie)
Auf dem Marktplatz wurde der große Christbaum aufgestellt und kündet von Weihnachten. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 28. November.
Mosbach. (ses) Exakt 41 Tage sind es mit Freitag noch bis Heiligabend. Und nach dem Weihnachtsgebäck im Supermarkt kündet nun auch der große Christbaum auf dem Marktplatz in Mosbach von dem baldigen Fest. Rund 14 Meter hoch und etwa 2,5 Tonnen schwer ist die Blaufichte, die am Donnerstagvormittag aufgestellt wurde.
Der Baum aus Weisbach ist der größte der insgesamt 13 im Stadtgebiet in