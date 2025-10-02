Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es war ein treuer Leser dieser Zeitung, der gab den Hinweis auf einen Mann in Eberbach, der 1930 geboren sei. Vielleicht könne der noch einiges über die Zeit nach dem letzten Krieg berichten. Viele solcher Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gäbe es ja heute nicht mehr.

In der Tat wurden in der letzten Zeit immer wieder Aufrufe auch dieser