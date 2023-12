Neckarsteinach/Neckargem├╝nd. (cm/m├╝n) Zu Weihnachten droht wie so oft Hochwasser: Durch die Regenf├Ąlle der kommenden Tage wird ein sprunghafter Anstieg des Neckarpegels vorhergesagt. Der Scheitelpunkt wird an Heiligabend erwartet.

Zun├Ąchst war die Hochwasservorhersagezentrale von einem Pegel von rund sechs Meter in Gundelsheim ausgegangen. Dies h├Ątte eine ├ťberschwemmung aller Parkpl├Ątze und Wege am Fluss in Neckarsteinach und Neckargem├╝nd zur Folge.

Mittlerweile wurde die Vorhersage auf rund vier Meter korrigiert. Dies bedeutet eine ├ťberflutung von kleinem und gro├čem Lauer in Neckarsteinach, Neckargem├╝nd bliebe verschont. Noch ist die Prognose aber unsicher.

In Heidelberg wird der Neckar voraussichtlich nicht ├╝ber die Ufer treten. Nach derzeitigem Stand wird wohl nur die Schifffahrt eingestellt werden m├╝ssen. Das wird ab einem Pegel von 2,60 Meter vorgeschrieben. Unterhalb der Alten Br├╝cke in Heidelberg wird die Bundesstra├če B327 erst ab einem Pegel ab 3,55 Meter ├╝berflutet. Nach den derzeitigen Prognosen wird dies nicht eintreffen.

Die Pegelprognose f├╝r Heidelberg von Donnerstag gegen 13.30 Uhr. Screenshot: RNZ/https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de

In Eberbach k├Ânnte der┬áNeckarlauer nass werden, das ist noch unklar. Daf├╝r m├╝sste der Pegel bei Rockenau ├╝ber 4,50 Meter liegen. Derzeit geht die Prognose von einem Wasserstand knapp darunter aus.