Frontex-Grenzschützer warnt vor Gefahr durch falsche Pässe

Berlin (dpa) - Die EU-Grenzschutzagentur Frontex warnt vor Gefahren wegen gefälschter oder gestohlener Pässe. Die großen Ströme von Menschen, die derzeit unkontrolliert nach Europa einreisten, stellten natürlich auch ein Sicherheitsrisiko dar. Das sagte Frontex-Chef Fabrice Leggeri der "Welt am Sonntag". Die Terrormiliz Islamischer Staat hat in Syrien, Irak und Libyen in mehreren Städten die Behörden übernommen und zahlreiche echte Passdokumente erbeutet. Der Zeitung zufolge sind es mutmaßlich Zehnttausende.