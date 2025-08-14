Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Plus WEG-Rücklagen?

So drücken die Zahlungen die Steuerlast

Monat für Monat leisten viele Eigentümer einer WEG Hausgeldzahlungen. Oft darin enthalten: die Erhaltungsrücklage. Die kann sich steuerlich auswirken.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 09:33 Uhr 1 Minute, 18 Sekunden
Größere Instandhaltungsmaßnahmen wie Dachsanierung oder Heizungstausch werden aus der Erhaltungsrücklage finanziert: Die jährliche Abrechnung gibt Aufschluss darüber, wie viel Geld aus der Rücklage dafür geflossen ist. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Eigentümerinnen und Eigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft müssen in der Regel monatliche Zahlungen in die Erhaltungsrücklage leisten. Fallen größere Erhaltungsaufwendungen wie eine Dachsanierung, die Renovierung des Treppenhauses oder der Austausch der Heizungsanlage an, werden diese aus der Rücklage beglichen. 

"Vermieten die Wohnungseigentümer die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote