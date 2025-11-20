zurück Von Tauschen bis BastelnTipps für nachhaltigen BaumschmuckJedes Jahr dieselben Christbaumkugeln? Für manche geschätzte Tradition, für andere langweilig. Zum Neukauf gibt es aber nachhaltige Alternativen. Manche davon schlummern vielleicht in Ihrem Altpapier.20.11.2025 UPDATE: 20.11.2025 09:12 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden Ein geschmückter Baum muss nicht neu gekauftes Deko-Material bedeuten, oft reicht bereits Vorhandenes oder Selbstgemachtes. Foto: Bodo Marks/dpa-tmn Berlin/Köln. (dpa-tmn) Der nachhaltigste Weihnachtsbaumschmuck ist natürlich der, den man schon hat - also die altbewährten Kugeln, Sterne und Baumspitze. Andererseits kann das auf