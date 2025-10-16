Donnerstag, 16. Oktober 2025

Winterreifen-Check - Diese Fehler kosten Sicherheit und Geld

Nicht nur das Profil zählt: Auch Alter, Schäden und das Alpine-Symbol sind bei Winterreifen entscheidend. Worauf Sie vor dem Wechsel achten sollten. 

Das Alpine-Symbol mit Schneeflocke kennzeichnet offiziell anerkannte Winterreifen: Die M+S-Markierung allein reicht seit Oktober 2024 nicht mehr aus. Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn

Stuttgart. (dpa-tmn) Wer auf Winterreifen wechseln will, sollte einen genauen Blick auf die Pneus werfen. Erst einmal die Sichtprüfung: Sind Risse, Beulen oder ungleichmäßiger Abrieb zu erkennen? Das sind Warnsignale, erläuterte die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) – und in der Regel wird dann ein Neukauf fällig. Nicht nur der Reifen, auch Fahrwerkteile könnten