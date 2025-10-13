Zehn Winterreifen im Test - Teure Marken haben Nase vorn
Die Tester vergeben "sehr empfehlenswert" vor allem an teure Winterreifen. Was sogenannte Premiummodelle auf Schnee, Nässe und trockener Straße besser machen - und was man zu den billigen wissen muss.
Stuttgart. (dpa-tmn) Wer beim Wechsel auf Winterreifen nun feststellt, dass neue Pneus fällig werden, sollte vielleicht etwas tiefer in die Tasche greifen. Das zumindest ist das Ergebnis eines Gemeinschaftstests von "Auto Zeitung", Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) sowie der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ).
Die Tester nahmen zehn Modelle in der Dimension