Stuttgart. (dpa-tmn) Wer beim Wechsel auf Winterreifen nun feststellt, dass neue Pneus fällig werden, sollte vielleicht etwas tiefer in die Tasche greifen. Das zumindest ist das Ergebnis eines Gemeinschaftstests von "Auto Zeitung", Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) sowie der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ).

Die Tester nahmen zehn Modelle in der Dimension