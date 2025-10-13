Montag, 13. Oktober 2025

Zehn Winterreifen im Test - Teure Marken haben Nase vorn

Die Tester vergeben "sehr empfehlenswert" vor allem an teure Winterreifen. Was sogenannte Premiummodelle auf Schnee, Nässe und trockener Straße besser machen - und was man zu den billigen wissen muss.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 09:35 Uhr 1 Minute, 15 Sekunden

Welche Winterreifen sind wirklich empfehlenswert? Das hat die GTÜ gemeinsam mit der «Auto Zeitung» und dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) getestet. Foto: GTÜ/dpa-tmn​

Stuttgart. (dpa-tmn) Wer beim Wechsel auf Winterreifen nun feststellt, dass neue Pneus fällig werden, sollte vielleicht etwas tiefer in die Tasche greifen. Das zumindest ist das Ergebnis eines Gemeinschaftstests von "Auto Zeitung", Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) sowie der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ).

