Donnerstag, 09. Oktober 2025

Plus Verkehrssicherheit

Wildwechselrisiko erkennen und richtig reagieren

Herbstliche Landstraßen können idyllisch sein – aber auch schnell gefährlich werden: Wenn Wildschweine, Rehe & Co. die Fahrbahn kreuzen.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 10:14 Uhr 2 Minuten, 27 Sekunden
Reh voraus: Rund um Waldgebiete, Wiesen und Felder ist besondere Wachsamkeit und Bremsbereitschaft gefragt. Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn​

Berlin/Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Der Herbst kann goldig schön sein – aber auch starke Stürme mit sich bringen. Das Auto fahren entlang malerischer Natur auf Landstraßen oder Autobahnen kann faszinieren – aber durch Wildwechsel schnell auch sehr gefährlich werden. Wo die am wahrscheinlichsten sind und wie man hinter dem Steuer richtig reagiert, erläutern der Auto Club Europa (ACE) und der