Donnerstag, 16. Oktober 2025

So können Autofahrer Blendung im Straßenverkehr vermeiden

Blendung im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen führen. Es gibt aber Lösungen, die die Blendgefahr reduzieren. Was Autofahrer tun können. 

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 07:47 Uhr 4 Minuten, 16 Sekunden
Gefahr des Geblendetwerdens gebannt: Digitale Bilder im Innenspiegel sollen bei einigen Systemen die Blendwirkung reduzieren. Foto: Gentex Corporation/dpa-tmn

Von Fabian Hoberg

Berlin/München. (dpa-tmn) Plötzlich trifft gleißendes Licht die Augen, die Sicht ist eingeschränkt. Sekunden vergehen, in denen Autofahrerinnen und Autofahrer beinahe blind unterwegs sind. Gerade in Herbst- und Wintermonaten ist die Gefahr durch Blendung besonders groß.

Blendung im Straßenverkehr ist eine unterschätzte Gefahr, die jeder Autofahrer regelmäßig