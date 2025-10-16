Von Fabian Hoberg

Berlin/München. (dpa-tmn) Plötzlich trifft gleißendes Licht die Augen, die Sicht ist eingeschränkt. Sekunden vergehen, in denen Autofahrerinnen und Autofahrer beinahe blind unterwegs sind. Gerade in Herbst- und Wintermonaten ist die Gefahr durch Blendung besonders groß.

Blendung im Straßenverkehr ist eine unterschätzte Gefahr, die jeder Autofahrer regelmäßig