So können Autofahrer Blendung im Straßenverkehr vermeiden
Blendung im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen führen. Es gibt aber Lösungen, die die Blendgefahr reduzieren. Was Autofahrer tun können.
Von Fabian Hoberg
Berlin/München. (dpa-tmn) Plötzlich trifft gleißendes Licht die Augen, die Sicht ist eingeschränkt. Sekunden vergehen, in denen Autofahrerinnen und Autofahrer beinahe blind unterwegs sind. Gerade in Herbst- und Wintermonaten ist die Gefahr durch Blendung besonders groß.
Blendung im Straßenverkehr ist eine unterschätzte Gefahr, die jeder Autofahrer regelmäßig