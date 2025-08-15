Freitag, 15. August 2025

Plus Verkehrssicherheit

Auf diesen drei Wegen können Kinder mitradeln

Worauf müssen Eltern beim Transport ihrer Kinder auf dem Fahrrad achten? Dies sind die gängigsten Möglichkeiten und ihre Besonderheiten.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 08:09 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Die Straßenverkehrsordnung erlaubt den Transport von Kindern bis sieben Jahren nur in speziellen Sitzen oder Anhängern. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn​

Stuttgart. (dpa-tmn) Kindersitz, Anhänger, Lastenrad: Wer seine Kinder auf oder mit dem Fahrrad transportieren möchte, hat im Wesentlichen diese drei Möglichkeiten. Was ist dabei im Einzelnen wichtig? Die Prüfgesellschaft GTÜ gibt einen Überblick.

1. Klassischer Kindersitz

Die GTÜ rät zu Kindersitzen nach der Norm DIN EN 14344 mit Gurtsystem, Fußstützen,

