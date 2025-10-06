Osnabrück (dpa) - Der Deutsche Jagdverband appelliert an Autofahrer, jeden Wildunfall der Polizei zu melden. "Oft schleppen sich verletzte Tiere ins Unterholz. Jägerinnen und Jäger können sie dort mit speziell ausgebildeten Hunden finden und das Leiden beenden", sagte Verbandspräsident Helmut Dammann-Tamke der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dem Verband zufolge kommt es im Schnitt alle