Düsseldorf. (dpa-tmn) Wenn im Oktober das neue Studiensemester startet, beginnt für viele junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Nicht selten ist dieser mit einem Umzug verbunden - ein WG-Zimmer muss her. Allein das zu finden, ist gar nicht so leicht. Und dann gibt es da noch die Herausforderung, mit den mietrechtlich höchst unterschiedlich ausgestalteten Verträgen klarzukommen.

Der