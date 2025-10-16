Ein Stecker für (fast) alle(s): USB-C stoppt das Kabelchaos

Von Claudius Lüder

Berlin. (dpa-tmn) Der Blick in viele Schubladen offenbart das Problem: Sie sind vollgestopft mit Ladekabeln, jedes mit einem anderen Anschluss. Doch damit ist seit Ende 2024 zum Glück Schluss.

Seitdem gilt eine neue EU-Richtlinie, die USB-C als einheitlichen Ladeanschluss für viele