Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Universalanschluss

Ein Stecker für (fast) alle(s): USB-C stoppt das Kabelchaos

USB-C soll als Universalanschluss Ordnung ins Ladekabel-Wirrwarr bringen. Eines für alle lautet die Devise. Was dahintersteckt, was USB-C leistet und warum es um mehr als einen Stecker geht.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 07:47 Uhr 4 Minuten
Falsch herum war einmal: Dass USB-C beidseitig gesteckt werden kann, ist eine große Stärke des Standards. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Von Claudius Lüder

Berlin. (dpa-tmn) Der Blick in viele Schubladen offenbart das Problem: Sie sind vollgestopft mit Ladekabeln, jedes mit einem anderen Anschluss. Doch damit ist seit Ende 2024 zum Glück Schluss.

Seitdem gilt eine neue EU-Richtlinie, die USB-C als einheitlichen Ladeanschluss für viele