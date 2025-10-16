Ein Stecker für (fast) alle(s): USB-C stoppt das Kabelchaos
USB-C soll als Universalanschluss Ordnung ins Ladekabel-Wirrwarr bringen. Eines für alle lautet die Devise. Was dahintersteckt, was USB-C leistet und warum es um mehr als einen Stecker geht.
Ein Stecker für (fast) alle(s): USB-C stoppt das Kabelchaos
Von Claudius Lüder
Berlin. (dpa-tmn) Der Blick in viele Schubladen offenbart das Problem: Sie sind vollgestopft mit Ladekabeln, jedes mit einem anderen Anschluss. Doch damit ist seit Ende 2024 zum Glück Schluss.
Seitdem gilt eine neue EU-Richtlinie, die USB-C als einheitlichen Ladeanschluss für viele