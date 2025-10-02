7 Tipps für umweltfreundlicheres Onlineshopping
Rücksendungen, lange Lieferwege und Verpackungen, die direkt im Müll landen - alles nicht gut für die Umwelt. So können wir beim Onlineshopping Ressourcen und Geldbeutel schonen.
Berlin. (dpa-tmn) So bequem der Einkauf im Netz auch ist: Jede Bestellung belastet auch die Umwelt. Neben Verpackungen und Transportwegen sind vor allem Retouren ein Problem. So geht es umweltfreundlicher:
1. Nachhaltige Produkte wählen
Die Umweltbelastung eines Produkts entsteht laut Umweltbundesamt weniger beim Transport, sondern vor allem bei der Herstellung