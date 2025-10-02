Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Umwelt schonen

7 Tipps für umweltfreundlicheres Onlineshopping

Rücksendungen, lange Lieferwege und Verpackungen, die direkt im Müll landen - alles nicht gut für die Umwelt. So können wir beim Onlineshopping Ressourcen und Geldbeutel schonen.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 07:53 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Einfach von der Couch zu Hause über den Laptop oder unterwegs mit dem Smartphone zu shoppen, ist für uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Aber wie geht das nachhaltiger? Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) So bequem der Einkauf im Netz auch ist: Jede Bestellung belastet auch die Umwelt. Neben Verpackungen und Transportwegen sind vor allem Retouren ein Problem. So geht es umweltfreundlicher:

1. Nachhaltige Produkte wählen

Die Umweltbelastung eines Produkts entsteht laut Umweltbundesamt weniger beim Transport, sondern vor allem bei der Herstellung