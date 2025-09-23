Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Studie

Übergang in Partnerschaft steigert Zufriedenheit

Wer vom Single-Leben in eine Partnerschaft wechselt und zusammenzieht, profitiert laut einer Studie von einem Anstieg der Lebenszufriedenheit. In Sachen Eheschließung sind die Daten komplizierter.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 07:56 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Ein Paar geht Hand in Hand in der Innenstadt spazieren. Foto: Andreas Arnold/dpa​
Interview
Interview
Johannes Hell

Bielefeld/Greifswald. (dpa) Der Wechsel vom Single-Dasein in eine Partnerschaft samt Zusammenziehen steigert einer Studie zufolge messbar die Lebenszufriedenheit. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universitäten Bielefeld und Greifswald sowie der britischen University of Warwick. Die Forscherinnen und Forscher stützen ihre Analyse auf