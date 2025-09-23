Bielefeld/Greifswald. (dpa) Der Wechsel vom Single-Dasein in eine Partnerschaft samt Zusammenziehen steigert einer Studie zufolge messbar die Lebenszufriedenheit. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universitäten Bielefeld und Greifswald sowie der britischen University of Warwick. Die Forscherinnen und Forscher stützen ihre Analyse auf