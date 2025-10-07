Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Stromsparen

Warum sich Steckerziehen lohnt

Den Stromverbrauch senken: Wer will das nicht? Doch an manchen Stellen im Haushalt verbrauchen Geräte Strom, ohne dass man damit rechnet. So schalten Sie versteckte Stromfresser ab.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 08:24 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Schalter aus, Strom gespart: Mit abschaltbaren Steckdosenleisten lassen sich Stromfresser leicht ausschalten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Düsseldorf. (dpa-tmn) Ihre Ladegeräte stecken oft ungenutzt an der Steckdose? Das ist nicht unbedingt clever. Denn wussten Sie, dass sie dort auch im Leerlauf Energie ziehen – wie alle im Stromnetz befindlichen elektrischen Geräte? Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin.

Tipp: Abschaltbare Steckdosenleisten nutzen

Der Stromverbrauch von Smartphone- oder