Warum sich Steckerziehen lohnt
Den Stromverbrauch senken: Wer will das nicht? Doch an manchen Stellen im Haushalt verbrauchen Geräte Strom, ohne dass man damit rechnet. So schalten Sie versteckte Stromfresser ab.
Düsseldorf. (dpa-tmn) Ihre Ladegeräte stecken oft ungenutzt an der Steckdose? Das ist nicht unbedingt clever. Denn wussten Sie, dass sie dort auch im Leerlauf Energie ziehen – wie alle im Stromnetz befindlichen elektrischen Geräte? Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin.
Tipp: Abschaltbare Steckdosenleisten nutzen
Der Stromverbrauch von Smartphone- oder