Manchmal muss es gar nicht kompliziert sein. Wer auf die Schnelle eine Alternative zum Weihnachtbaum sucht, aber weder Geduld noch Geschick für Basteleien mitbringt, kann auch einfach eine LED-Lichterkette an die Wand anbringen.

Dazu braucht man laut DIY-Academy in Köln:

eine zehn Meter lange LED-Lichterkette in Weiß

ein Lineal

sechs transparente selbstklebende Haken

Und so geht es

Der erste Haken ist für die Baumspitze, einfach in der gewünschten Höhe anbringen - im Beispiel ist das etwa bei 1,70 Meter Höhe. Den nächsten Haken unten an der Wand in etwa 1,50 Meter Abstand zur Spitze befestigen.

Dieser Haken und die vier anderen markieren die untere Reihe des LED-Weihnachtsbaums. Dafür also jeweils zwei links und zwei rechts vom mittleren Haken waagerecht an der Wand befestigen - etwa in einem Abstand von 23 Zentimetern, rät die DIY-Academy. Wichtig: Alle Haken gut festdrücken, damit sie sicher an der Wand haften. Dann die Lichterkette um die Haken spannen.

Tipp: Damit die Lichterkette später gut hält und straff gespannt werden kann, die unteren Haken am besten verkehrt herum anbringen.